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Oyunculardan depremzede çocuklara bayram morali

Kardeşlerim dizisi oyuncularından Atakan Özkaya ile Asena Girişken bayrama Hatay’da depremzede çocuklarla birlikte girdi.

Oyunculardan depremzede çocuklara bayram morali
ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin Sarp'ı Atakan Özkaya ile Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken bayram tatiline deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdi. Üç gün boyunca bölgedeki farklı yerlerde kalan oyuncu çift, Samandağ'ın Tavla, Karaçay ve Koyunoğlu köylerindeki çocukları ziyaret etti. Arkadaşları Göksu Girişken ve Ömersan Yemişçioğlu'nun da eşlik ettiği iki sevgili, yanlarında götürdükleri oyuncakları ve kırtasiye malzemelerini çocuklara hediye etti. Depremzede çocukların bayrama mutlu girmeleri için çeşitli etkinlikler yaparak onlarla zaman geçirdiler. İki genç oyuncu, Asena Girişken'in Hatay Samandağ'da yaşayan ailesini de ziyaret edip bayramlaştıktan sonra İstanbul'a döndü.
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