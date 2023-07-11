Demet Akalın mutlu çift için söyledi

BALIKESİR Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, muhteşem bir düğün ile oğlunu evlendirdi. Düğünde ünlü şarkıcı Demet Akalın, en sevilen şarkılarını çiçeği burnunda çift için söyledi. Mehmet Mutlu ve Akile Erkoyuncu Gönen'de dillere destan bir düğün ile evlendi. Aynı zamanda Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu'nun yeğeni olan Mehmet Mutlu, Gönenli Atilla - Berna Erkoyuncu'nun kızları Akile Erkoyuncu ile dünya evine girdi.

Çiftin nikahlarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kıyarken, şahitliklerini AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Gönen Kaymakamı Arslan Yurt yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin ağırlandığı düğüne, siyasiler, iş adamları, davetliler ve aile yakınları katıldı. Çiftin düğününde Sanatçı Demet Akalın sahne alarak en sevilen şarkılarını mutlu çift için söyledi.