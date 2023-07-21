Oğluyla yüzdü

OYUNCU Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte yaz tatili için Çeşme'ye geldi. İki gün üst üste aynı beache giden ikili, güneş ve denizden faydalanıp yorgunluk attı. Almeda şezlongda oturmayı tercih ederken, sıcağa dayanamayan eşi de oğlu Efehan'la beraber denize girdi.

ROMANTİK KOCADAN HAVLULU ÖPÜCÜK

SON zamanlarda boşanacaklarıyla ilgili haberler çıkan oyuncu Metin Yıldız ile eşi Ceylan Yılmaz, Çeşme'de baş başa tatilde görüntülendi. Denize giren ikili, romantik halleriyle adeta boşanma haberlerini yalanlar gibiydi.

KIZIYLA DÜETE BABADAN ALKIŞ

AŞKIN Nur Yengi, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde hayranlarıyla buluştu. Mekana gelenler arasında eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı. Sahne önünde aile yakınlarından oluşan kalabalık bir masada oturan Haluk Bilginer, eski eşini hayranlıkla izlerken, şarkıların çoğuna da alkışlarla eşlik etti. Programın ilerleyen saatlerinde kızı Nazlı'yı ve Bilginer'in ailesindeki gençleri yanına çağıran Yengi, birlikte oturup birkaç şarkı söyledi.