Şen ve Kavrukkoca çifti tiyatro sahnesinde evlendi

Ünlü oyuncu Mustafa Şen ile sunucu yapımcı Esra Kavrukkoca dünyaevine girdi. Sanatçı çifti yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah töreni sanat için yıllarını verdikleri tiyatro sahnesinde gerçekleşti. İzmir Balçova'da Mustafa Şen'in de kurucusu olduğu Sahne Akademi Performans'da gerçekleşen törene çok sayıda davetli katıldı.

KIBRIS'A GİTTİLER

Sanatçı dostlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan oyuncu Yüksel Ünal'da sembolik nikah memuru olarak espirilerini ard arda sıraladı. Sanatçı çift birlikte Rüzgar şarkısını seslendirdi. Törenin ardından çift, balayı tatili için Kıbrıs'a gitti. Çiftin balayı tatilinin ardından birlikte büyük projelere imza atmak için çalışmalara başlayacağı bildirildi.