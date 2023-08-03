Arda’nın kızı ilk kez kamera karşısında

TELEVİZYON yemek programı sunucusu Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler Türkmen, 8 aylık kızları Ada ile birlikte Çeşme tatilinde objektiflere takıldı. Kızlarının yüzünü internetten paylaşmayan çift, bu kez paparazzilerden kaçamadı.

Minik Ada'yı denize alıştırmak için suya sokan çift, onun hevesini görünce mutlu oldu. Sudan çıkmak istemeyen ve plajda denize doğru emekleyen Ada, sevimli halleriyle görenlere "Maşallah" dedirtti. Kızına fazlasıyla düşkün olan baba Arda, serin olan havada üşümemesi için bir süre sonra minik Türkmen'i havluya sarıp gezdirdi.