Arda’nın kızı ilk kez kamera karşısında

TELEVİZYON yemek programı sunucusu Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler Türkmen, 8 aylık kızları Ada ile birlikte Çeşme tatilinde objektiflere takıldı. Kızlarının yüzünü internetten paylaşmayan çift, bu kez paparazzilerden kaçamadı.
Minik Ada'yı denize alıştırmak için suya sokan çift, onun hevesini görünce mutlu oldu. Sudan çıkmak istemeyen ve plajda denize doğru emekleyen Ada, sevimli halleriyle görenlere "Maşallah" dedirtti. Kızına fazlasıyla düşkün olan baba Arda, serin olan havada üşümemesi için bir süre sonra minik Türkmen'i havluya sarıp gezdirdi.
TAM KADRO KUTLAMA
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Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun ile eşi Elçin Uzun 25. evlilik yıldönümlerini Çeşme'de ailece kutladı. Son 11 yıldır kutlamayı Çeşme'de yapmayı gelenek haline getirdiklerini belirten Uzun, fotoğraf çekimi sonrası çocuklarıyla beraber güzel bir akşam yemeği yedi. Çiftin oğulları Kaan, Okan ve Selimcan, anne babalarını yalnız bırakmazken, İngiltere'de üniversite eğitimi alan Kaan'ın da bu özel gün için yurt dışından geldiği öğrenildi. Eşiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp "25 yıl... Dile Kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle" notunu yazan Şoray Uzun'a, çok sayıda tebrik mesajı yağdı.