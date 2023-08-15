Tuğçe Tayfur gitti Aydın geldi

FERDİ Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktığından beri gündemden düşmüyor. Eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur kısa süre sonra evlilik kararı alınca yine olay oldu. Muhammet Aydın ile nikah kıyacağını duyuran Tuğçe Tayfur evlendi ve sosyal medyada gelinliğiyle pozlar verdi. Tayfur'un kızı paylaşımına şu notu düştü:

"BİZ ne kadar plan yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti, tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın'a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin."