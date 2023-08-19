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Haberler Sarmaşık Hala genç kız gibi

Hala genç kız gibi

ERCAN AKGÜN
Hala genç kız gibi
Her yıl yaz tatili için Çeşme'de yazlık tutan Çağla Şıkel, ailesi ile beraber bir beachte görüntülendi. Oğulları Uzay ve Kuzey ile annesi Asuman Şıkel'i alıp baş başa vakit geçiren ünlü manken ve sunucu, gün boyu denizden çıkmadı. Yüzmeyi çok seven çocuklar, zaman zaman iskeleden atlayarak annelerine gösteri yaptı. 44 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen fit görünüme sahip olan Çağla Şıkel, genç kızları kıskandıracak seviyede fiziğiyle dikkat çekti. Şıkel ailesi, deniz sonrası aynı mekanda bulunan tenis kortuna geçerek günün kalan kısmını sporla geçirdi.
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