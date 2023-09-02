Hesabı ödedi, çantasını taşıdı

ZEYNEP Bastık konser arası tatil için rotayı kısa süreliğine Çeşme'ye çevirdi. Sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile beraber bir beache giden genç popçu, tek başına denizin keyfini çıkardıktan sonra gün boyu locada aşk tazeledi. Erkek arkadaşıyla birlikte sarmaş dolaş gölgede uzanıp dinlenen Bastık, kimi zaman sosyal medyada gezindi kimi zaman da kitap okudu. O gün bir daha denize girmeyen Zeynep Bastık, günü bitirmeden erkenden mekandan ayrıldı. Hesabı ödeyen Ali Can Ayyıldız, sevgilisinin çantasını da taşıyarak centilmen erkek görevini tam olarak yerine getirdi