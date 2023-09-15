Ünlü çiftin gözlüklü tarzı dikkat çekti

ÜNLÜ oyuncu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ve tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Burak Özçivit, "Bu sene yaz boyunca çalıştık, bir dijital film çektik ve çekimlerimiz tamamlandı, ancak yayın tarihi henüz belli değil. Yeni sezonla birlikte 'Kuruluş Osman' dizisine dönüş yapacağız ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri bekliyor olacağız. Bunun dışında her şey yolunda" dedi. İkilinin el ele gözlüklü tarzları ise büyük beğeni topladı.