Yeni karakterleri büyük ilgi gördü

'Kuruluş Osman'ın 131. bölümünde 'Orhan Bey' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Emre Bey, oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.

Orhan Bey'in Holofira ile uyumu yoğun ilgi görürken, diziye 'Alaeddin Bey' rolüyle katılan Faruk Aran'ın annesi Bala Hatun'la olan rüya sahnesi sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Seyirciler; dizide Osman Bey ve ailesinin rakibi olan Germiyanoğulları'na hayat veren Mirza Bahattin Doğan, Emre Dinler ve Belgin Şimşek'in ise diziye çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı.

Yapımı Bozdağ Film'e ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.