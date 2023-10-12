“Mali’yi 66 yaşında görmüyorum”

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlenme hazırlığında olan nişanlısı Gülseren Ceylan, geçtiğimiz gün İstinyePark'daydı. Gülseren Ceylan, hakkında çıkan iddialar hakkında ilk kez sessizliğini bozdu.

'EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YOK'

Erbil'den ev istediği yönünde çıkan dedikodulara cevap veren Ceylan, "Hepsi yalan! Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. O yüzden onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi. Sonrasında barıştık" dedi. Sosyal medyadaki "babasından bile büyük" tarzındaki yorumlar hakkında da konuşan Gülseren Ceylan, "Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 66 yaşında görmüyorum" diye konuştu.