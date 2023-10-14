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Haberler Sarmaşık 'Harikasınız hocam’ diyerek destek oldular

'Harikasınız hocam’ diyerek destek oldular

HABER MERKEZİ
’Harikasınız hocam’ diyerek destek oldular
Piyanist Fazıl Say, tüm şiddetiyle devam eden İsrail- Filistin hattındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından önceki gün paylaşımda bulunmuştu. Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu "Tüm eleştiri oklarını göze alarak söylüyorum" diyerek tebrik etmişti. Bunun üzerine yazdığı gibi de oldu. Eleştiri dolu mesajlar gecikmedi. "Saçma bir twit atıp bizi hayal kırıklığına uğrattın" diye sitemde bulunanların yanı sıra "Harikasınız hocam", " Alkışlayacaklarınızın sayısı arttı" diyerek destek olanlar sanatçının takipçilerini ikiye böldü.
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