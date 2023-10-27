Tuğba Özay ve Şenol İpek dünya evine girdi !

DÜĞÜN salonu açılışında iki ünlü isim mizansen gereği nikah masasına oturdular. Denizli'nin Çivril ilçesinde Kemalettin Karaarslan'ın sahibi olduğu 600 kişilik Beyaz Saray Restoran ve Düğün Salonu'nun açılışı oldukça ses getirdi. Salonun açılışında ünlü modeller Tuğba Özay ve Şenol İpek gelin-damat olup nikah masasına oturdular. Gerçeği aratmayan nikah masasında mizansen gereği evlenen iki ünlü isim pasta kesip birbirlerine yedirdiler. Ses getiren bir organizasyonla açılan Beyaz Saray Restoran ve Düğün Salonu yemekli ve yemeksiz tüm organizasyonlarla bölgenin en büyük salonu oldu.