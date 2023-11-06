Cem karaca filminin afişi yayınlandı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden ilk afiş önceki gün yayınlandı. Başrolünü İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı merakla beklenen filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor. Çekimleri devam eden film, 2024 Ocak ayında vizyona girecek. 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde Fikret Kuşkan'ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın'ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz.