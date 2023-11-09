Neşeli Günler’in hikayesi İzmirli turşucuda başladı

Türk sinemasının efsanelerinden; Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin rol aldığı 1978 yapımı 'Neşeli Günler' filminin çıkış hikayesinin arkasında İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir turşucu dükkanı var. Dükkanının işletmecisi 83 yaşındaki İbrahim Türksever, kimsenin bilmediği hikayeyi anlattı.

ADİLE NAŞİT'İN ZİYARETİ

Babası ve annesinden miras kalan 64 yılık iş yerini heyecanla işletmeye devam ettiren Türksever, dükkanında tam 90 çeşit turşu satıyor. 1959 yılında açılan dükkânla ilgili bir hikaye anlatan Türksever, "O dönemlerde İzmir Fuarı'ndaki etkinliklerin yoğun olduğu zamanlarda sanatçılar fuar alanına gelir ve programlara katılırdı. Adile Naşit o dönemlerde diğer arkadaşlarıyla birlikte turşucu dükkanımızı ziyaret edip; çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yerlerdi. Zaman içerisinde tiyatro oyuncuları ve annemle babam arasındaki bağ pekişti ve bir dostluk oluştu. Adile Naşit ve ekibi de bize 'Neşeli Günler' filminin bizim turşucu dükkanımızdan esinlenerek ortaya çıktığını söyledi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Türksever, duvarda asılı bulunan Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin turşucu dükkanına ziyaret anının yer aldığı fotoğrafa da müşterilerin ilgiyle baktığını belirtti. Yenilebilir 90 çeşit turşunun bulunduğunu ifade eden İbrahim Türksever, "Biz yenilebilir sebze ve meyve olarak her şeyin turşusunu yapıyoruz. Erik, kavun, portakal gibi birçok meyve ve sebzeden turşu yapıyoruz. Müşterilerimiz turşularımızı çok seviyor. Çam kozalağının da turşusunu yaptık. Hem yaşlı kesim hem genç kesim bizden turşu suyu alıyor" şeklinde konuştu.