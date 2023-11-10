‘Sağol Atam’ filmine muhteşem gala

Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan "Sağol Atam" filminin gala gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Filmde Seyit Onbaşı'yı canlandıran oyuncu Emre Erçel, "Ben hayatımda böyle güzel bir adam görmedim. Sette çalışırken inanınki hiçbirimiz göz yaşlarımızı tutamadık" şeklinde konuştu.

'ÇOK GURURLUYUM'

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sinema Oyuncusu Engin Altan Düzyatan ise, "Atatürk'ü oynama fırsatı bulduğum için gerçekten çok gururluyum" dedi.