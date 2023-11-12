Tek operasyonla tedavi ediliyor!

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, trifokal göz içi lenslerinin hem katarakt hem de görme kusurlarının tedavisinde tek operasyonla başarılı sonuçlar verdiğini söyledi Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti.

BAŞARILI SONUÇLAR

Operasyon hakkında da bilgi veren Op. Dr. Sedat Selim, şunları söyledi: "Göz numaralarından kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor. Refraktif lens cerrahisi uzman hekim gözetiminde uygulandığında başarılı sonuçlar veriyor. Hastanın gözlüksüz bir yaşama başlamasını sağlıyor. Eğer kişide glokom, göz tembelliği diyabetik retinopati ve şaşılık gibi rahatsızlıklar varsa trifokal lens kullanılması uygun değildir"