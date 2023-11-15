Bakanlıktan özel tiyatrolara mali destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2023-2024 sanat sezonunda 476 tiyatroya toplam 55 milyon lira destek verilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu başkanlığında, "Özel Tiyatrolara Maddi Destek Değerlendirme Komisyonu" toplantısı düzenlendi. Bu kapsamda 77 geleneksel tiyatro, 95 çocuk oyunu tiyatrosu ve 304 profesyonel olmak üzere 476 projeye toplam 55 milyon lira destek verilecek. Böylece özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artırılması ve devamlılığının sağlanması, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.