Hafta sonu yağan yağmur önce toprağa sonra da azalan barajlara bir nebzede olsa hayat verdi.

Suyun nedenli önemli olduğunu saymaya kalkarsak satırlar yetmez. Öncelikle insan hayatının en önemli olmazsa olmazı "su"dur. Peki bir kişinin vücudunun kaçta kaçı su hiç merak ettiniz mi ? Bende merak ettiğim için araştırdım. Yetişkin bir insanın vücudunun ortalama yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Bu suyun çoğu vücudun hücrelerinde yer alır ve yaşam fonksiyonlarını sürdürmek için kullanılır.

Vücudumuzdaki suyun üçte ikisi hücrelerimizde ve üçte biri hücrelerimizin dışında bulunur. Yine meraktan olsa gerek bilgisine güvendiğim doktoruma sordum. Özellikle sabahları aç karnınıza içilen suyun faydalarını özellikle ılık suyun faydaları saymakla bitmez. Suyun içine katacağınız birkaç damla limon ise ayrı bir sağlık demekmiş. Sabah aç karnına su içmenin sağladığı faydalarının başında vücuttan atılan toksinler geliyor. Yine edindiğim en önemli bilgi "Su içmekle ilgili faydaların arasında; toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olması, zihinsel kapasiteyi artırması, enerji vermesi, sindirimi kolaylaştırması ve tokluk hissini desteklemesi gibi bir çok yararları var. Su, böbreklerin çalışması içinde son derece önemli faktör. Üroloji Uzmanı alanında bir çok başarılı çalışmaları olan uzmanından edindiğim bilgi bu konuda şunun altını özellikle çizdi. "Vücutta oluşan artık ürünlerin idrar yoluyla uzaklaştırılması için yeterli miktarda su alınmalıdır. Yeterli miktarda su tüketimi almayan kişilerde yani az su içilmesi idrar yolu enfeksiyonlarını, böbrek taşı oluşumunu ve elektrolit bozukluklarının gelişimini kolaylaştıracaktır" Su hayattır önemli bir söylem. Evet son yağan yağmurlar toprağa ve barajlara az da olsa hayat verdi. Bizler yine de su tasarrufunu kulak arkası yapmayalım.

Su kullanırken bir gün bir damlasına bile muhtaç olacağımızı unutmayalım.

KULAK ÇINLAMASI NASIL ETKİLİYOR

Çeşitli sebeplerden oluşan kulak çınlamasının hayatımızı ne denli etkilediğini, hatta işitme kaybına kadar gidebilecek yol açan bu rahatsızlığı uzmanından sizlere aktarmak istedim. Kişinin beyninde ve kulağında rahatsız edici seslerin algılanmasının kulak çınlaması olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Salim Doğru, " Kulak çınlaması dış kulak yolundaki kirler ve kulak zarına değen kıl gibi yabancı maddeler, kulak zarı delinmeleri, kulak iltihaplarından kaynaklı görülmekle birlikte daha çok iç kulak kaynaklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

TAM KULAK MUAYENESİ

Kulak çınlamalarının genellikle hastalar tarafından çınlama, uğultu, vızıltı şeklinde tarif edildiğini söyleyen Doç. Dr. Salim Doğru, " Zaman zaman nabız atışı şeklinde, uğuldamalar şeklinde tarif edilebilir.

Çınlamalar bazen hastayı oldukça rahatsız edici seviyelere ulaşabilir. Muayeneye gelen hastalarımıza öncelikle tam bir kulak muayenesi yapıyoruz. Dış kulak yolunda temizlenmesi gereken öğeler varsa (kulak kiri, kıl ve yabancı maddeler gibi) bunları temizliyoruz. Kulak zarının durumuna bakıyoruz. İşitme testi, genellikle kulak MR veya tomografisi gibi tetkikleri istiyoruz. Bunlarda önemli bir sıkıntı olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca hastaya kullandığı ilaçları, eşlik eden hastalıkları, gürültülü ortamda bulunma, stres faktörleri ve kafein içeren gıdaların kullanımı gibi durumları soruyoruz. Kulak çınlamalarında bazen kesin bir sebep bulunamıyor. Genellikle belli seviyede işitme kaybı eşlik edebiliyor"

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Salim Doğru, " Halen yüzde yüz etkili bir ilacı olmasa da çınlama şikayeti olan hastanın tam bir kulak burun boğaz muayenesi ve tetkiklerinin yapılması, sonuçların hastayla paylaşılması, önemli bir hastalık bulunmadığının anlatılması oldukça rahatlatıcı olabiliyor. Bunun yanı sıra kişide çınlamayı artırabilecek faktörlerin (gürültü, stres, yanlış ilaç ve gıdalar gibi) azaltılması tavsiye ediliyor. Ayrıca bir işitme kaybı varsa buna yönelik tedbirleri almaya çalışıyoruz.

Çınlamayı azaltıcı bazı terapi yöntemleri tavsiyelerimiz olabiliyor. Bunun yanı sıra bazı ilaç tedavisi yöntemlerimiz var. Kulak çınlaması olan hastalarımızın şikayetlerinin belli bir süreyi geçmesi durumunda kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Dr. Salim Doğru`nun da anlatımında olduğu gibi erken teşhis bu işin en önemli faktörü. Kulak çınlaması ihmale gelmez, özelliklede çocuklarda hiç ihmal edilecek bir durum değil.