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Haberler Sarmaşık Yağmur artık Karadağlı oluyor

Yağmur artık Karadağlı oluyor

HABER MERKEZİ
Yağmur artık Karadağlı oluyor
Ünlü model Yağmur Ayaz, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Son dönemin en gözde modelleri arasında gösterilen Ayaz, hem moda dünyasında hem de akademik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Karadağ'ın güzelliklerine hayran kalan model, Karadağ'dan oturum aldı. Önümüzdeki hafta İzmir Wedding Show'da tam 20 defilede boy gösterecek olan güzel model, yılın yarısını Karadağ'da geçireceğini açıkladı. Defile maratonunun ardından uzun bir yurtdışı turuna çıkma kararı aldığını belirten Ayaz, işlerini tamamen bırakmayacağını ancak azaltarak devam edeceğini açıkladı.
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