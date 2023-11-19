Bırakın barış ve huzur içinde yaşasınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında, İsrail'in zulmünü anlatması ve Alman gazetecinin sorusuna vermiş olduğu cevabı ile tüm dünyada gündemin ilk sırasına oturdu. Dünyaca ünlü Türk besteci ve piyanist Fazıl Say da Başkan Erdoğan'ın bu çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verirken Almanya'nın, İsrail zulmüne karşı tavrını da ağır sözlerle eleştirdi.

"GELİN BARIŞI SAĞLAYALIM"

Türkleri hafife almayın diyen Fazıl Say, İsrail zulmüne karşı gelmenin Antisemitizm değil insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Almanya'nın insan haklarına karşı duyarsız kaldığını belirten Fazıl Say şöyle devam etti: "Almanya'da; Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "Gelin Gazze'de barışı, ateşkesi beraber sağlayalım" çağrısına, Alman Devlet adamlarının verdiği "İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz" cevabını okurken, bir kaç gün önce gördüğüm bu rakamları hatırlatmak isterim. Bakın bilançoya. Sorularım var binlerce. Çocuklar, kadınlar, siviller ve halen kayıp olan binler. Yıkılmış bir şehir. Bakın görseldeki rakamlara. Sormak istiyorum Almanlara, anlamak istiyorum.

Bu mu "İsrail'in kendini savunması?" Her gün devam? "Savunmak" bu mu? Anlamak isterim; Bu Filistinli ölen çocuklar ne ifade ediyor sizin için? Yıllarca, Almanya'da yaşadım, çalıştım, bir sanatçı olarak kültürleri buluşturan köprüler kurmak için çok eser yaptım, Almanya'da öğrenim gördüm, çok şey öğrendim Alman kültüründen. Almanya'yı bu kadar kendiyle çelişkide bulan, bu kadar insan haklarına duyarsız bir noktaya varmış bir siyaset güderken bulan bir tek ben değilimdir herhalde?

BİR SAVAŞ SUÇUNA KARŞIYIZ

İsrail'in politikalarını eleştirenlerin Antisemitist ile suçlandığını ancak bu soykırıma ve katliama karşı çıkmanın Antisemitizm ile alakası olmadığını belirten Fazıl Say "İsrail'in şu politikasını eleştirmek, karşı çıkmak neredeyse "antisemitizm" olmuş, çok gülünç bu. Hayır! Antisemitist filan değiliz! Bir katliama, bir soykırıma, bir savaş suçuna karşıyız, komşu ülkelerimizde. Ben İsrail'e çok konsere gitmiş biriyim. Neden düşmanlık

güdeyim? Bir yaşamı beraber paylaşsınlar, barış içinde, huzur içinde yaşasınlar, şu dertler bitsin isteriz Filistinlilerle, bunun nesi düşmanlık? Şu rakamlara bir daha bakın!" notunu paylaştı