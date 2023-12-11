Uşak sinemayla renklendi

Uşaklılar, Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklerle hafta boyunca sinemaya doydu. Sinema Haftası kapsamında Türk sinemasının başyapıtları vatandaşlarla buluşurken Uşak'ın değerlerini anlatan "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak" temalı Uluslararası Uşak Film Yarışması düzenlendi.

67 KISA FİLM YARIŞTI

Uşak dışından yönetmenlerin de ilgi gösterdiği ve toplam 67 kısa filmin katıldığı yarışmada 6 film yapımı finale kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat büyük ödülü sahibi yönetmen Mesut Uçakan'ın jüri başkanlığında jüri üyeleri Neşe Berber, Feza Çaldıran Muhammed Kösen ve Tülin Ürker finale kalan 6 kısa film arasında ödül kazananları belirledi. Ödüllerin sahipleri Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galada açıklanırken ödüller sahiplerine dağıtıldı.

GALA GECESİ YAPILDI

"Fotoğraf" isimli yapımıyla yarışmada birinciliği kazanan yönetmen Oğuzhan Yanar 30 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Yarışmada 'Şeker Tadında' filmi ikinci, 'Yılanların Öcü' filmi üçüncü olurken 'Sessiz Suların Gücü' filmi ise mansiyon ödülünü kazandı. Uşak Valisi Turan Ergün sinema çekimlerinde kentin öne çıktığını belirterek sinema platosu olarak kentteki mekanların kullanılmasının Uşak'ın tanıtımına katkı sağladığını söyledi