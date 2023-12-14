Lafügüzaf kapılarını Melek Mosso ile açıyor

HAFTANIN 2 GÜNÜ AÇIK OLACAK LAFÜGÜZAF KAPILARINI AÇIYOR

İZMİR'DE Cuma-Cumartesi haftanın 2 günü de açık olan Lafügüzaf, kapılarını müşterilerine açıyor. Eğlence ve huzurun bir arada bulunacağı mekan özel dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Görkemli bir açılışa sahne olacak Lafügüzaf, şimdiden merak edenlerin ilgisini çekiyor. En kaliteli ve en ünlü sanatçıların geleceği, lezzet konusunda iddialı olan Lafügüzaf, ulaşım açısından da rahat.

Lafügüzaf yarın Melek Mosso'nun katılımıyla İzmir Seyrek'te kapılarını açıyor. Bakırçay Üniversitesi'nin karşısında bin 500 metrekare alanda kurulan, Cuma- Cumartesi haftanın 2 günü açık olan Lafügüzaf, sahnesinin yanı sıra haftanın 7 günü açık olan "Laf Gastro Pub" da 600 metrekare açık ve 400 metrekare kapalı alanıyla dikkat çekiyor.

ELİT BİR MEKAN OLACAK

Lafügüzaf işletmecisi Okan Akdeniz, tasarım ve çalışma sistemlerini anlattı. Akdeniz, "Lafügüzaf üst düzey elit kişilerin, ailelerin geldiği dostlarınızla keyifli zamanları geçirebileceğiniz, ünlü sanatçıları ağırlayan bir mekan olacak. Ferah bir ortamda, masaların arasında büyük boşlukların bulunduğu özel dekore edilen Lafügüzaf, eğlencenin yanında lezzet konusunda da iddialıyız" diye konuştu.

LEZZET VE EĞLENCE BİR ARADA

Lafügüzaf'ta kaliteyi ön planda tutan bir anlayışla, lezzet ve eğlence rüzgarı estireceklerini belirten işletmeci Okan Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Misafirlerimiz eğlencenin yanında unutamayacağı lezzetlerle tanışacak. Buraya en iyiyi, en kaliteliyi en ünlü sanatçıları getireceğiz. En iyi ustalarla çalışıyoruz ve kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Lafügüzaf'ta fiks mönü olarak 8 çeşit meze, 2 çeşit ara sıcak, ana yemek, meyve ve tatlı veriliyor. Laf Gastro Pub da pizza, hamburger, makarna, salata, ızgara ve lezzetli meze çeşitleri ile alakart servis hizmetleri bulunuyor. İzmir'in yeni çekim merkezi olan Seyrek, Karşıyaka'ya 15 dakika mesafede. Otoyola ise uzaklığı 9 kilometre. Ulaşım ve trafik derdi olmayan, çevre yolu ulaşım rahatlığı ile şehir merkezine yakın Seyrek, aynı zamanda tertemiz havası ve doğasıyla bölgede bulunan üniversite ve kolejlere de ev sahipliği yapıyor."