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Haberler Sarmaşık Oyunculuk ile kendini yansıttı

Oyunculuk ile kendini yansıttı

HABER MERKEZİ
Oyunculuk ile kendini yansıttı
MELİSA Döngel, küçükken sarı saçlı, renkli gözlü olduğu için çevresindekilerin annesine 'Bu kızı ajansa yazdır' dediklerini belirtti. Ünlü oyuncu Melisa Döngel, "Annemin arkadaşları bu kızı oyuncu yap, ajansa yazdır diye ısrar ederdi. Benim hiç o alanlarla ilgim yoktu. Aksine erkek gibi bir kızdım. Sonra annem psikolog olduğu için ben de psikoloji okumak istedim. Ama ne yazık ki olmadı" dedi. Çeşitli dizilerde oynayan ve oyunculuğu beğenilen Döngel, oyunculuğu kendisine yakın hissettiğini söyledi. Döngel, "Psikolojik olarak kendimi en mutlu ve rahat hissettiğim meslek oyunculuktu. Bundan dolayı kendimi rahatlatabildiğim, yansıtabildiğim güzel bir meslek oldu" ifadelerini kullandı.
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