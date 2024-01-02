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Haberler Sarmaşık Ünlüler yeni yıla coşkuyla girdi

Ünlüler yeni yıla coşkuyla girdi

2023’ü geride bırakırken magazin dünyasından isimler yeni yıl dileklerini ileten paylaşımlarda bulundu. Sanat camiası herkese huzurlu ve sağlıklı bir yıl dilerken eğlenceli paylaşımlar yaptı.

HABER MERKEZİ
Ünlüler yeni yıla coşkuyla girdi

Koca bir yıl geride kaldı. 2024'e girerken ünlü isimler de arka arkaya sosyal medyada paylaşım yaparak iyi yıl dileklerini iletti. Binlerce takipçisi bulunan ünlülerin bazıları yılbaşını dışarıda kutlamayı tercih ederken bazıları da evlerinde geçirdi. Birbirinden renkli paylaşımların olduğu gecede ünlüler yeni yıla böyle girdiler.

EROL EVGİN

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yeni yılı Antalya'da karşıladı. Evgin, yeni yıla "Sevdan Olmasa" isimli şarkısıyla girdi.

FAHRİYE EVCEN

BURAK ÖZÇİVİT

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yeni yılda farklı paylaşımlar yaptı. Fahriye Evcen giydiği kırmızı tulumuyla poz verirken Burak Özçivit 2023 yılından bir kolaj paylaştı.

İREM DERİCİ

Şarkıcı İrem Derici 2023'ü muhteşem bir konserle kapattı. Derici Kıbrıs'ta seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı. Unutulmayacak dev konserlere imza atarken listelerin üst sıralarından düşmeyen şarkılarla hayranlarını mutlu etti.

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