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Haberler Sarmaşık ‘Fit kalmak için bol bol spor yapıyorum’

‘Fit kalmak için bol bol spor yapıyorum’

HABER MERKEZİ
‘Fit kalmak için bol bol spor yapıyorum’
Türk Rock Müziği'nin başarılı isimlerinden Teoman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan sanatçı, "Yılbaşı öncesi alışverişe çıktım, 20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum, sahne enerjisi için fit olmak şart. Saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor" ifadelerini kullandı. Neşeli ve keyifli halleri ile etrafına gülücükler saçan ünlü ismin, renkli spor tarzı ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Teoman, daha sonra aracına binip AVM'den ayrıldı.
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