Osman Bey, hür beyliğini ilan ediyor

Reytinglerin zirvesindeki yerini her hafta alan atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam da heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor. Bu bölümde Osman Bey, müstakil ve hür beyliğini Yenişehir'de dualarla ve şenliklerle ilan ediyor. Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

MEYDAN OKUMA

Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir? Uçlar ise yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir. Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri evlenirkuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

TEHLİKENİN FARKINDA

Osman Bey'e açıkça düşmanlığını ilan eden Görklü Han nasıl bir hamle yapacaktır? Tehlikenin farkında olan Osman Bey oyununu kurmuştur. Prenses Maria'yı alacaklarını ifade eden Osman Bey bu evliliğe engel olabilecek midir?

OYUNCU KADROSU DA GÖZ DOLDURUYOR

YAPIMINI Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda, Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan ve Gökhan Atalay gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor