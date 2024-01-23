Dünyaca ünlü müzisyenler Türkiye turnesinde

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Mart ayında Türkiye'nin farklı illerinde konserler vererek sevenleriyle buluşacak. Türkiye turnesine çıkacak olan Evgeny Grinko, 7 Mart'ta Samsun, 10 Mart'ta Ankara, 9 ve 11 Mart'ta İstanbul, 12 Mart'ta Bursa ve 13 Mart'ta da İzmir'de konser verecek.

Besteci ve piyanist kimliğinin yanı sıra konserlerinde gitar ve davul performanslarıyla da büyük ilgi gören sanatçının konser biletleri satışa sunuldu. Müziğini basit ve güzel olarak tanımlayan Evgeny Grinko, önceki performanslarında Türkiye'de konser vermeyi çok sevdiğini de dile getirmişti.

EŞSİZ ESERLERİNİ ÇALACAK

Dünyada ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024 akşamı İstanbul'da olacak. 17 albüm ve prestijli bir Grammy adaylığının ardından Ibrahim Maalouf yeni ve son derece yenilikçi bir müzikal projeyle geri dönüyor. Açılımı "Michel Ange'ın Trompetleri" olan T.O.M.A, felsefi, tarihi ve müzikal açılardan folklor ve modernliğin bir araya geldiği eserlerini sahneleyecek. Müzik hayatı boyunca yüzlerce konser veren Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi birçok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007'den bu yana yayımladığı sayısız albümde prodüktör, besteci ve aranjörlük gibi rolleri de üstlenen başarılı virtüöz; aynı zamanda birçok film müziği albümü besteledi.

RACHMANİNOFF'UN KRALİÇESİ DE GELİYOR

Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri olan ve Rachmaninoff'un Kraliçesi adıyla tanınan Ukrayna kökenli Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa 24 Şubat'ta İstanbul'da! Lisitsa, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konserin biletleri satışa çıktı.