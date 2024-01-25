Esquire dergisinin bu ayki sayısında Engin Günaydın, Konuk Genel Yayın Yönetmeni oldu. Usta tiyatrocu sanat camiasının önemli isimlerinin de yer aldığı Hücreler oyununu anlattı. Komedyenliği, yazarlığı ve aktörlüğü ile bütün yeteneklerini ortaya koyan Günaydın, "Avrupa Yakası'nda oynarken bir tiyatro kurma hayalim vardı. Sonra önemli olanın projeyi yapmak olduğunu fark ettim. Hücreler için her şeyi hazırladım. 25 yıl sonunda hepsini başarıyla hallettik" dedi.

"KENDİNİZDEN UZAKLAŞMAYIN"

Nejat isminde birinin hücrelerini anlatan oyunun yazarı Engin Günaydın, kişinin öncelikle kendisiyle barışık olması gerektiğine dikkat çekti. Günaydın, "Ben kendi kendime röportaj bile veriyorum. Kendisinden uzaklaşan insanın da başı beladadır" ifadelerini kullandı. Huzurlu yerleri de sevdiğini ve kendisine zaman ayırmak istediğinde Foça'ya gittiğini anlatan Günaydın, "Havalar ısınınca direkt Foça'ya gidiyorum. Orayı bir gösteri sırasında keşfettim, sonra canım sıkıldıkça gitmeye başladım. Tamamen Foça'da yaşayabilirim" dedi.

'EN ÖNEMLİ ŞEY UMUT'

Engin Günaydın açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Bundan sonraki 10 yıl için bile planlarım hazır. Bir film senaryosu var dediklerinde bunu belki 3 sene sonra yapabilirim diyebiliyorum. Ama özel hayatımda programlı biri değilim. Ayrıca hayattaki en önemli şeyin de umut olduğunu unutmayın. Onun için ben hep çok para kazanmayı reddettim. Bende umutsuzluk yaratacak korkusu başlattı. Engin Günaydın hayatın hatıra bırakmak olduğunu ve bu yüzden de bolca hatıra bırakılması gerektiğini söyledi.