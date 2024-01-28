Cem Karaca’nın hayatı İzmir seyircisiyle buluştu

FİKRİ Harika Prodüksiyon ve Yüksel Aksu'nun yönetmenliğinde çekilen, efsane sanatçı Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin İzmir özel gösterimi, İstinyePark Teras'ta yer alan Renk Sineması'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan etkinliğe, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ve avukat karakterini canlandıran Emre Özcan katıldı. Coşkuyla karşılanan ekip, söyleşinin ardından seyircilere birlikte filmi izlemeye geçti.

YOĞUN BİR DÖNEM

FİLM için çok yoğun çalıştığı dönemde birkaç kilo verdiğini söyleyen Hacıoğlu, kilo vermek için çabalamadığını ama Karaca'nın vücut ölçülerine denk gelecek bir forma kavuştuğunu belirtti.