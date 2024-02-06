Grammy Ödülleri’ne Taylor Swift damgası

MÜZİK dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nde büyük ödüller Taylor Swift, Miley Cyrus ve Billie Eilish'e gitti. 4 yıl üst üste Yılın Albümü ödülünü kazanan Swift, gecenin yıldızı oldu. ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Trevor Noah'ın üstlendiği 66. Grammy Ödülleri töreninde Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus sahne aldı.

ÜNLÜ RAPÇI TUTUKLANDI

Geceye tatsız bir olay damga vurdu. 48 yaşındaki rapçi Killer Mike, üç ödül kazanmışken ödül öncesi yaşadığı iddia edilen fiziksel kavga sonrasında tören alanında tutuklandı. Yapılan açıklamada, rapçinin serbest bırakılma sürecinde olduğu belirtildi