İzmir’de ‘Tiny House’ hayali otoparkta bitti

Bir dönem aynı dizide rol alan Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili, İzmir Karaburun'da ortak aldıkları arsaya tiny house yerleştirmişti. Üç yakın arkadaş, aileleriyle birlikte burada keyifli hafta sonu kaçamakları yapıp doğanın tadını çıkarıyordu.

SESSİZ KALDILAR

Ünlü oyuncuların yapıları, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatı ile kaldırıldı.

Kararın ardından 3 aktör, taşınabilir küçük evlerini, yakın bir dostlarının İzmir'deki otoparkına taşımak zorunda kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erdoğan, "Yerel yönetim uygulamaları ile ilgili tüm yasa, yönetmelik, uygulama mevzuatı; ilçemizin her bir ferdi için bağlayıcıdır. Karaburun'da, sanatıyla toplumun önde gelen kişisi olmak; bu yasa ve mevzuatın bağlayıcı hükümleri karşısında imtiyazlı olma sonucunu doğurmamaktadır" dedi. Ünlü oyunculardan ise, konuyla ilgili açıklama gelmedi.