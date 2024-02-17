Epstein mağdurları FBI’a dava açtı

PEDOFİLİ ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, FBI'a dava açtı. Kimlikleri gizli tutulan 12 kişinin ABD'nin New York şehrinde önceki açtığı davada, FBI'ın Epstein hakkındaki iddiaları gerekli şekilde soruşturmadığı savunuldu. Davacılar, FBI'ın Epstein'in işlettiği fuhuş ağıyla ilgili 1996 ila 2005'te ihbarlar aldığını fakat bunlara dair detaylı inceleme başlatmadığını öne sürdü. Ayrıca istihbarat ajansının, ihbarlarla ilgili bilgileri polisle ya da diğer federal kuruluşlarla paylaşmadığı iddia edildi. Söz konusu belgelerde, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Prens Andrew gibi ünlü isimler yer almıştı.