Bir Zamanlar Çukurova İtalya’da fenomen oldu

atv'de 2018 yılından 2022 yılına kadar süren dizisi Bir Zamanlar Çukurova, şimdi İtalya'da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin 14 Ocak Pazar günkü prime- time yayını, Papa Francis'in katıldığı bir televizyon programından daha fazla reyting alarak büyük bir başarıya imza attı. Hatta yüzde 15 izlenme payıyla 2.8 milyon izleyiciyi televizyonları başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, ayrıca aynı gün yayınlanan İtalya'nın kült polisiye dizisi Komiser Montalbano'yu da geride bıraktı.

YÜKSEK İZLENME PAYI

Öte yandan, Tim'S yapımı Bir Zamanlar Çukurova, Şubat ayında gerçekleşen İtalya'nın en önemli etkinliklerinden biri olan Sanremo Müzik Festivali'nin 2. akşamında da yayınlandı. Dizi, 2.3 milyon izleyici ve yüzde 10'u aşan izlenme payına ulaşarak geçen yılki yayınına göre festivalin reytinglerini düşürdü. İtalyan basını, uzun yıllardır hiçbir televizyon içeriğinin festival sırasında bu denli bir izlenme payına ulaşmadığını belirtirken Bir Zamanlar Çukurova efsanesinin başarısına özel başlıklar attı.