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Haberler Sarmaşık Doğum gününde hayır kurumlarına bağış

Doğum gününde hayır kurumlarına bağış

arkıcı Derya Uluğ’un yakınlarının jesti karşısında, “Birilerine dokunabilmek en büyük mutluluk” dedi.

HABER MERKEZİ
Doğum gününde hayır kurumlarına bağış

DERYA Uluğ, yeni yaşını sevgilisi Asil Gök ve dostları ile birlikte Mecidiyeköy'de kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ "Arkadaşlarım benim için böyle bir gece hazırlamışlar sağ olsunlar" dedi.

Basın mesuplarının "Yeni yaşınızdan beklentileriniz nelerdir?" sorusuna Uluğ "Geçen yaşım benim açımdan çok güzel geçti. Kariyerim, konserim ve albümüm açısından çok güzeldi. Bu yıl da geçen yılın eksikliğini göstermesin" şeklinde cevap verdi. Doğum gününde gelen hediyelerle ilgili olarak Derya Uluğ, "Bu sene hediyeye gerek yok. Otizm başta olmak üzere diğer hayır kurumlarına ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar, sağ olsunlar. Birilerinin hayatına dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" fadelerini kullandı.

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