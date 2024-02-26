  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Okul çağı çocuğunun altın öğünü kahvaltı

Okul çağı çocuğunun altın öğünü kahvaltı

HABER MERKEZİ
Okul çağı çocuğunun altın öğünü kahvaltı
Pek çok yetişkin genel sağlık için önerilen "aralıklı oruç" modasına uyup beslenmelerinden kahvaltı öğününü silerken, Pediatrist Aysel Açıkgözoğlu, kahvaltının okul çağı çocukları için 'altın' değerinde olduğunu hatırlattı. Kahvaltının çocukların başarısını olumlu etkilediğini belirten Dr. Açıkgözoğlu, "Kahvaltı yapan çocukların daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlenirken, obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Anne babalar yapmasa da çocukların kahvaltı yapması mutlaka sağlanmalıdır" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA