Okul çağı çocuğunun altın öğünü kahvaltı

Pek çok yetişkin genel sağlık için önerilen "aralıklı oruç" modasına uyup beslenmelerinden kahvaltı öğününü silerken, Pediatrist Aysel Açıkgözoğlu, kahvaltının okul çağı çocukları için 'altın' değerinde olduğunu hatırlattı. Kahvaltının çocukların başarısını olumlu etkilediğini belirten Dr. Açıkgözoğlu, "Kahvaltı yapan çocukların daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlenirken, obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Anne babalar yapmasa da çocukların kahvaltı yapması mutlaka sağlanmalıdır" dedi.