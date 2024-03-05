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İbrahim Erkal’ın albümü plak ve CD formatında

HABER MERKEZİ
İbrahim Erkal’ın albümü plak ve CD formatında
Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor. Hürmet albüm serilerinin tüm yapım aşamaları ile yakından ilgilenen İskender Ulus bu özel proje için "Türk müzik dünyasına her anlamıyla büyük bir proje hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıldır üzerinde çalışılan Hürmet, gerek tasarım gerekse işitsel olarak dünya normlarında bir plak oldu. Son yıllarda yeniden plak dinleyicisinin sektörel olarak farklı bir kulvarın canlanmasını sağlaması sebebiyle, uzun yıllar arşivlerde saklanması yönünde çalışarak hazırladık" dedi.
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