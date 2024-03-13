Türk yıldızları Katar’da piste çıktı

GQ Türkiye, davet ettiği ünlü isimler ile dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP 2024'ün Katar'da gerçekleşen görkemli açılış organizasyonuna katıldı. Yarış öncesi pist yürüyüşüne katılan Türk yıldızlar büyük ilgi gördü. Ünlü isimler Doha'da bir araya geldi. Etkinliğe Alp Navruz, Emre Bey, Özge Yağız, Şükrü Özyıldız, Çağla Şimşek, Sibil Çetinkaya, Şahika Ercümen, İrem Helvacıoğlu, Burak Berkay Akgül, Furkan Andıç, Esra Bilgiç, Ezgi Şenler, Burcu Kıratlı ve Gülsüm Ali katıldı.