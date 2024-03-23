Sanat camiasından Gamzeli Güzel’e veda

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan, önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce üç kez kanseri yenen 61 yaşındaki ünlü isim, kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Öztan, dün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncunun ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. Birbirinden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Bahar Öztan'a veda ettiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri... Yazmak bile zor geliyor artık. Boğazımda bir düğüm. Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun." FİLİZ AKIN: "Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah telefonumu açtığımda Bahar'ı, o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı karşıma. Üzülerek öğrendim ki kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Baharımız yok artık."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: "Hoşçakalın Bahar Hanım. Alkışlarla... Yattığınız yer incitmesin." DENİZ SEKİ: "Gamzeli güzelimiz Bahar Öztanımızı kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." GÜL SUNAL: "Ah güzel Bahar Öztan, oldu mu bu şimdi? 'Doktor Civanım' ve 'Orta Direk Şaban' filmlerinde Kemal Sunal ile oynamıştı. Sonra arada telefonlaştık hep. Gülüşünü, sıcacık bakışını hiç unutamam sevgili Bahar. Çok üzgünüm çok."

AYŞEGÜL ALDİNÇ: "Eminim 'gamzeli güzel' tanımından çok daha fazlasıydın. Savaşçı kadınlar hep daha fazlasıdır. Yaman bir marttı, seni de aldı. Rahmetin bol olsun Bahar Öztan."