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Güzel oyuncu Hafsanur ilgi odağı

HABER MERKEZİ
Güzel oyuncu Hafsanur ilgi odağı
EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle de ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, uzun süre ilgi odağı oldu. Güzel oyuncunun gri takımı ve şık kombini ise sevenleri tarafından beğeni topladı.
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