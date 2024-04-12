Mücadeleye adanmış ömrün belgeseli

MÜCADELESİ ve eserleriyle zihinlere kazınan, gerçek bir dava ve mücadele adamı Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu. VAV TV ekranlarında Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde yayınlanan "Yüzler ve İzler" isimli belgesel, Albayrak'ın mücadelelerle dolu yaşantısına ayna tuttu. Programa, yazdığı eserler ve gazete yazıları sebebiyle defalarca mahkemelerde yargılanan, yaşamı boyunca inandığı değerlerden ve davasından vazgeçmeyen, zulme uğrayanların hayatını yazmak boynumun borcu diyerek büyük bir aşk ve heyecanla ilim dünyasına hizmete devam eden gazeteci-yazar Sadık Albayrak konuk oldu.