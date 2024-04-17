Oyuncu Eylül Tumbar’ın AVM tarzı tam not aldı

EKRANLARIN sevilen oyuncusu Eylül Tumbar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de güzel havanın tadını meydan katını dolaşarak çıkartan genç oyuncu, bir süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Bayram sonrası kendisini alışverişe verdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Her şey yolunda ve harika gidiyor biraz alışveriş yapmak istedim" açıklamasında bulundu. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.