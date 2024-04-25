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Emircan İğrek’e anlamlı hediye

HABER MERKEZİ
Emircan İğrek’e anlamlı hediye
Geçen yılın en başarılı albümlerinden birine imza atan Emir Can İğrek, sahne çalışmalarına devam ediyor. 23 Nisan akşamı Mersin, Mezitli Belediyesi'nin Viranşehir Soli Arena'da düzenlediği gecede konser veren ünlü şarkıcıyı 80 bin kişi izledi. Rekor bir katılımın yaşandığı organizasyonda Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İğrek'e anlamlı bir hediye verdi. Anaokulu öğrencilerinin hediyesinde, İğrek ve 2018'de kaybettiği arkadaşı Onur Can Özcan'ın fotoğrafı vardı.
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