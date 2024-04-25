Raydan çıktı beddua etti

Türkiye, Metin Akpınar ile İsmail Uğur Dündar'ın babalık davalarına kilitlendi. Duygu Nebioğlu, babasının Akpınar olduğunu kanıtlarken, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu iddia etti. Dündar ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Dündar'ın DNA raporuna kızı olduğu öne sürülen Dilara Gülatan'dan ise itiraz geldi. Yaşanan olaylar, sosyal medyadaki vatandaşların tepkileri, Dündar'ı adeta çileden çıkardı.

"HAYDİ HODRİ MEYDAN"

İsmail Uğur Dündar basın mensuplarına önce yayın yasağı getirdi, şimdi de ağıza alınmayacak hakaretler ve ağır beddualar etmeye başladı. Dündar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Yakında 'Madem Adli Tıp seni doğruluyor ve iftirayı kabul etmiyorsun, o halde biz seni zindana gönderelim, bak orada nasıl kabul edersin' derlerse şaşırmam. Değil zindan, darağacına bile götürseniz; 'yalanlarınız, kumpaslarınız ve günahlarınızda boğulun. Allah size ve çoluk çocuğunuza daha büyük acılar yaşatsın' derim. Ben tek başıma, siz hepiniz. Haydi hodri meydan."

"NOKTAYI KOYUYORUM"

Dündar açıklamasının devamında konuya nokta koyduğunu vurgulayarak, "Artık kara mizaha dönüşen konuya noktayı koyuyorum. Yargıda görüşürüz müfteriler" dedi.

DNA İÇİN GELEBİLİR

Suphiye Orancı ile Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara Gülatan'ın DNA davasında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre anne ve babanın aynı anda DNA örneği vermesi gerektiği, bu nedenle Orancı'nın da Almanya'dan Türkiye'ye örnek vermek için gelebilme ihtimali olduğu belirtildi.

"ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sanatçı Metin Akpınar ile Suphiye Orancı'nın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, Erol isimli kişiyle ilgili: "Bana ulaşın lütfen. Sizin güzel bir adam olduğunuzu söylüyorlar. Çok şeyi değiştireceğiz" dedi. Nebioğlu daha sonra annesinin gençlik fotoğrafını 'nefes al' yorumuyla paylaştı.