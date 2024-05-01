Candan itiraz

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında 5,5 ay önce tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan'ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Ancak Candan'ın tahliye olur olmaz kuaföre gitmesi müşteki avukatlarının tepkisini çekti.

Ancak Nihal Candan'ın tahliye olur olmaz kuaföre gitmesi müşteki avukatlarının tepkisini çekti. Nihal Candan'ın sağlık sorunları ile tahliye edildikten hemen sonra kuaföre gitmesi de dikkat çeken durumlardan biri oldu. Müşteki avukatları Candan'ın tahliye olduktan sonraki davranışlarını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etti.

'ÇIKAR ÇIKMAZ'

Kararda, "Şüphelinin durumumun hiçte sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmesini gerektirecek halde olmadığı, çıkar çıkmaz kuaföre gittiği haberleri mevcuttur. Sosyal medya fenomeninin kilo verdiği gerekçesiyle tahliye edilmesi adalete zarar vermiş vicdanları yaralamıştır" denildi.