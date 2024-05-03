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Haberler Sarmaşık Ödüllü sanatçıdan Gazze'ye yardım

Ödüllü sanatçıdan Gazze'ye yardım

İSRAİL'İN Gazze'ye olan saldırıları devam ediyor. Gazze'de masumları öldüren İsrail, gelen yardımlara da izin vermiyor. Ancak bazı ünlü isimler, Gazze'yi unutmuyor ve bağış yapmaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ
Ödüllü sanatçıdan Gazze’ye yardım

"The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye, Gazze'ye 2 milyon dolarlık yardımda bulundu. XO İnsani Yardım Fonu'na bağış yapan şarkıcı, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek oldu. Şarkıcı geçtiğimiz yıl, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunmuştu. Grammy ödüllü şarkıcı, 2021 Ekim'de WFP'nin (Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı) İyi Niyet Elçilerinden biri olarak atanmıştı.

KADRODAN ÇIKARILDI

MEKSİKALI oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera, İsrail'in insanlık dışı saldırılarda bulunduğu Gazze için destek mesajı paylaşmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarılmıştı.

KONSERDE DESTEK MESAJI

GRAMMY ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı. SZA gibi Tarkan'dan Madonna'ya, Gigi Hadid'den İspanyol oyunculara birçok ünlü isim destek mesajları paylaştı.

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