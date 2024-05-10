SELEN Görgüzel geçtiğimiz günlerde bıçak altına yapıp yüzüne estetik yaptırmıştı. Ardından sosyal medyada son halini "Hoşgeldin yeni Selen" sözleriyle paylaşmıştı. Selen Görgüzel yeni yüzüyle önceki gün ilk kez sevenlerinin karşısına çıktı. Konserlerine devam eden Selen Görgüzel 4 Mayıs'ta sahne aldığı mekanda da 300 bin liralık bilekliğini düşürdü. Görgüzel "Yeni fark ettik. Şok oldum. Nasıl düştü anlamadım. Maddi değeri olduğu kadar manevi anlamı da çok önemli. Bilekliğimi bulan getiren, dilesin benden ne dilerse" dedi.