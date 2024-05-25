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Haberler Sarmaşık Cem Özer’in sözleri kadınları kızdırdı

Cem Özer’in sözleri kadınları kızdırdı

Gündemden düşmeyen estetik tartışmasına Cem Özer de katıldı. ‘Oyuncu yüzüyle oynamaz’ diyerek bu konudaki tavrını net şekilde ortaya koyan Özer, ‘Dünyaca ünlü yıldızların aklı mı yok, neden yaptırmıyorlar’ dedi

HABER MERKEZİ
Cem Özer’in sözleri kadınları kızdırdı

Cem Özer, önceki gün Levent'te gerçekleşen bir açılışa katıldı. 64 yaşındaki oyuncu, genç jenerasyonun son dönemde tiyatro sahnesine yoğunlaşması hakkında konuştu.

HORTUM BENZETMESİ

Genç oyuncuların estetik yaptırmalarını diline dolayan Cem Özer, "Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü starlar hepsi normal. Bu insanların parası mı yok, aklı mı yok? Neden yaptırmıyorlar? Oyuncu yüzüyle oynamaz çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş suratlar var. İlginçliği o. Bağdat Caddesi'nde yürüdüğüm zaman hepsinin birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" dedi.

'YÖNETMEN OLACAK'

ESKİ eşi Nurgül Yeşilçay'ın, 19 yaşındaki oğulları Osman Nejat ile çekip sosyal medyada paylaştıkları görüntüler hatırlatılan Özer, "Bayılıyorum. Nejat'ın okuduğu bölüm bu. Yönetmen olacak inşallah. Şimdilerde ödev olarak yapıyor, onları okula götürüyor " açıklamasını yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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