"Kızıma şiddet uygulandı"

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu söyledi. Kızının fiziksel olarak kendisine saldırdığını açıkladı.

'HAPSE ATTIRACAĞINI SÖYLEDİ'

Edinilen bilgiye göre; yaşanan olayların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğunu koruma altına aldı. "Geldik ikinci raund'a. Konuyu kapatmaya çalıştıkça, en yakınımızdakiler ellerine geçirdikleri bir konu ile kişisel husumetlerinin hesabına oturma peşindeler. Bunun benim için bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum" diyen Akkaya, peş peşe videolar yayınladı.

Deniz Akkaya, kızının babasından 'Deniz Akkaya para için bunları hep yapıyor' cevabı geldiğini belirtti.

Deniz Akkaya, şunları söyledi: "Kızımın babasının bunu duymama ihtimali yok. Babasından 'Deniz Akkaya bunları hep yapıyor, para için' cevabı geldi. Konunun parayla ilgisi yok. Ayrıca bir avukat, babamı bana dava açmak için ikna etmiş. Babam, 'Deniz'i hapse attıracağım' demiş."

'BOĞMAYA ÇALIŞTI'

"İŞİN bir de teyzem boyutu var" ifadelerini kullanan Deniz Akkaya, videoda şunları da dile getirdi: "Annem öldüğünden beri, teyzem babamla birlikte yaşıyor. İki defa kızımı boğmaya kalktı. Teyzem kızıma şiddet uyguladığı ve bunu aile büyüklerimize düzgün bir şekilde anlatamadığım için yaklaşık iki ay önce ihtarname çektim. Kamera görüntüleri de var."