Köşkün bahçesinde 10. yıla özel defile

İzmir'in önemli tasarımcılarından Murat Acar, sektördeki 10. yılını İzmir'de özel bir defileyle kutluyor. Yarın akşam Bornova Edward Whittall Köşkü'nün bahçesinde Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisinde düzenlenecek olan moda gösterisinde, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şevval Şahin ve Sezgi Sena Akay ile birlikte Duman Fashion Event'in modelleri görev alacak.

Başarılı modacı Murat Acar, "Florashion" (Çiçeklenmek) adını verdiği 40 parçalık özel koleksiyonu, yerli ve yabancı toplam 40 manken tarafından sunulacak.

MANKENLER 'ÇİÇEKLENECEK'

Tarzıyla her zaman ön planda olan ve bugüne kadar dikkat çeken defilelere imza atan Murat Acar, 10. yıl gecesi için hazırladığı koleksiyonunu, ekibiyle birlikte 6 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardı. Moda severlerin heyecanla beklediği bu özel defilenin bitiminde after party gerçekleştirilirken, gecenin konuğu Ceren Özdemir de darbukasıyla davetlilere hareketli dakikalar yaşatacak